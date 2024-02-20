Fatih'in kaybolmuş 26 tarihi camisi yeniden ihya ediliyor

Fatih Belediyesi, 26 adet tarihi mescit ve caminin ihya çalışmasını başlattı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “İlçemizde yer alan toplam 26 kaybolmuş tarihi mescit ve camiyi yeniden aslına uygun olarak ihya etmiş olacağız” dedi.

Fatih Belediyesi tarafından 2020 yılında, Fatih Kültürel Miras’ın envanteri çalışmalarına başlandı. İlk olarak 6 bin 700 adet sivil mimarlık örneği yapı ve 3 bin 500 adet anıt eser niteliğindeki yapı tespit edildi. Bu tespit çalışmasının ardından yapılan tasnif ile başlıklar belirlendi. İhya camiler, eğitim yapıları ve su yapıları gibi başlıklar belirlendi. 26 adet tarihi mescit ve caminin ihya çalışmalarını başlattık. 21 adet caminin proje çalışmaları devam ederken 5 tane caminin proje çalışmaları tamamlanmış olup inşa ve ihya çalışmaları devam ediyor.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın döneminde yoğun olarak yürütülen ihya cami projeleri ve uygulama çalışmaları İBB yönetiminin değişmesiyle birlikte yavaşlayarak neredeyse rafa kalkmış durumda. Önceki dönemde projesi başlayan eserler devam edildi ancak bu noktada yeni bir esere giriş yapılmadı.

“26 proje çalışmasından 5 tanesinin inşaatına başladık”

İhya camiler ile ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ”Fatih’te tarihsel dönem içerisinde kaybolmuş cami alanlarımızı haritalarımızdan biliyoruz. Şimdi kaybolmuş bu camilerimizin 26 tanesi üzerinde proje çalışması yaptık. Tekrar ihya için ve bu 26 proje çalışmasından 5 tanesinin inşaatına başladık. Şu anda yanında bulunduğum Simkeş Mescidi de ihya mescitlerden bir tanesidir” dedi.

“Şehrin 100 yıldır hafızasında olmayan bu mescit ve camilerimiz ihya ediliyor”

Kaybolmuş camileri ihya ettiklerini söyleyen Turan, “Bu caminin yapıldığı yerinde yakın dönemine baktığımızda burada bir cami görmüyoruz. Ama biz tarihi haritalara, arşive ve fotoğraflara baktığımızda burada bir caminin varlığını biliyoruz. Sonra da burada kazı yaparak bir kalıntı ortaya çıkarıldı. Bu kalıntıya göre bu caminin hangi tarihte yapıldığını biliyoruz ve dönem mimarisine uygun bir proje geliştirip ve yine dönem mimarisine uygun inşaat metotlarıyla bir proje yapıp koruma kuruluna götürüyoruz ve burada onaylıyorlar ya da değişiklikler istiyorlar. Şimdi geldiğimiz noktada yok olmuş belki şehrin 100 yıldır hafızasında olmayan bu mescit ve camilerimiz ihya ediliyor” ifadelerini kullandı.

“Tarihi camilerin ihyası hayırsever bağışçılar tarafından karşılanıyor”

Camileri kamu kaynağı kullanmadan yaptıklarını söyleyen Turan, “Proje bittikçe bağışçı buluyoruz. Genelde bu projeler cami projeleri olduğu için kamu kaynağı kullanmadan bağışçılarla yapmaya çalışıyoruz. Proje bittiğinde toplamda 26 tane kaybolmuş cami inşa etmiş olacağız” diye konuştu.