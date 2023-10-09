Fatih'in tarımsal mirası Ayvansaray Bahçe'de birinci yıl etkinliği düzenlendi

Bir yıl önce hizmete açılan Ayvansaray Bahçe’de, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın da katılımıyla birinci yıl etkinliği gerçekleşti.

Çevreciliğe anlam katan ve şehirdeki tarımı destekleyen Ayvansaray Bahçe, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın katılımıyla birinci yıl etkinliğini gerçekleştirdi. Kentin ve kent sakinlerinin nefes almaları sağlamak amacıyla oluşturulan Yeşil Vizyon çerçevesinde hizmete açılan Ayvansaray Bahçe kısa sürede vatandaşlardab yoğun ilgi gördü.

“Ayvansaray Bahçe yeşil vizyonumuzun marka projelerinden biri”

Çeşitli tarımsal ve bahçe eğitimlerinin verildiği Ayvansaray Bahçe’de düzenlenen birinci yıl dönümü etkinliğinde konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ‘Yeşil Vizyon’ çerçevesinde yeni parklar bahçeler yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Bunlardan en başında gelen Karasurları Millet Bahçesi. Bunun yanı sıra Yedikule Bahçe ve Ayvansaray Bahçe de sadece Fatihliler tarafından değil tüm İstanbullular tarafından ilgi gördü. Düne göre Fatih’in yeşil miktarını yüzde 41 gibi ciddi oranda artırdık. Kurduğumuz parkları, kent bahçelerini, aile yaşamını destekleyen, bireysel gelişime ve sosyal canlılığa katkı sağlayan ünitelerle donattık” dedi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Turan, ”Ayvansaray Bahçe’miz açılalı bir yıl oldu. Sadece Fatihlilerin gözde mekanlarından bir tanesi değil, yeşil vizyonumuzun marka projelerinden bir tanesi. Geçmişte Fatih’te yaşayanlar bu tür mekanlara çok muhtaçken, bu tür alanlar yokken şimdi mekanlarımızdan hem Fatihliler hem de İstanbul’un değişik yerlerinden gelen misafirlerimiz faydalanıyor” ifadelerini kullandı.