Fatih Kadınlar Pazarı'ndaki cinayetin ardından intikam çıktı: 10 gözaltı

Fatih’te yaklaşık 1 ay önce Ayhan Özekinci’nin öldürülmesiyle ilgili aralarında cinayet zanlısı Servet A.’nın da bulunduğu 1’i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Servet A.’nın cinayeti Ayhan Özekinci’yi kardeşinin ölümünden sorumluğu tuttuğu için gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olay, 14 Temmuz’da saat 06.00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi Kadınlar Pazarında meydana gelmişti. İddiaya göre sabah erken saatlerde dükkanını açan Ayhan Özekinci, siyah plakasız bir arabayla işyerinin önüne gelen husumetlileri tarafından dükkanının içerisinde kafasından vurularak ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenler geldikleri araçla olay yerinden hızlıca uzaklaşmış, sağlık ekipleri ağır yaralanan Ayhan Özekinci’yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayhan Özekinci, hayatını kaybetmişti.

10 şüpheli gözaltına alındı

Cinayetin ardından araştırma başlatan polis ekipleri otomobilin izini sürerek şüphelilere ulaştı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yalova, İzmir ve İstanbul’da toplam 6 farklı adrese operasyon yapıldı. Bartın’a da uzanan soruşturmada bir şüphelinin izine rastlandı. Operasyonlarda 3’ü çocuk 1’i kadın toplam 10 kişi gözaltına alındı. Yaşları küçük olan 3 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemlerine Cinayet Büro Amirliğinde devam edildi.

Olayın ardından intikam çıktı

Soruşturmada olayın bir intikam saldırısı olduğu ortaya çıktı. Olayın şüphelisi Servet A.’nın Ayhan Özekinci’yi yaklaşık 1 yıl önce öldürülen kardeşi Ömer A. ölümünden sorumlu tuttuğu belirlendi. Böylece Servet A.’nın yanındakilerle Özekinci’yi öldürdüğü öne sürüldü. 2 Temmuz 2022’de Fatih’te yaşanan olayda Ömer A. öldürülmüş, olayla ilgili başlatılan soruşturmada Aydın Ç. (23) gözaltına alınmıştı.