Fatih Karagümrük, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Fatih Karagümrük, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

TFF Riva Tesisleri’nde, Teknik Direktör Andrea Pirlo yönetiminde bir bölümü basın açık olarak gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda hücum varyasyonları ve savunmada pozisyon almayla ilgili çalışmalar yapıldı.

Antrenmanda ayak bileğinden sakatlığı bulunan Burak Kapacak antrenmana katılmadı. Colin Kazım-Richards ise takımdan ayrı çalıştı.

Fatih Karagümrük, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Fatih Karagümrük, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Fatih Karagümrük, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Fatih Karagümrük, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Fatih Karagümrük, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Fatih Karagümrük, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Fatih Karagümrük, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Fatih Karagümrük, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Fatih Karagümrük, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor