Fatih Karagümrük ile Beşiktaş 15. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 15. kez rakip olacak. Siyah-beyazlıların geride kalan 14 müsabakada 9-2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 sezonu ilk haftasında Beşiktaş, yarın saat 21.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, sezona galibiyet ile başlamak istiyor.

Süper Lig’de 15. müsabaka

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig’de 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 14 maçın 9’unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2’sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu iki ekip arasında oynanan son müsabaka ise 1-1’lik skor ile sonuçlandı.

Kartal’dan kadroya 5 takviye

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arthur Masuaku’nun yaz transfer döneminde bonservisini alırken; Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic ve Emrecan Bulut’u kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Roman Saiss, Nathon Redmond ve Welinton ile de yollarını ayırdı.

Öte yandan Beşiktaş’ın genç file bekçisi Emre Bilgin ise 1 yıllığına Fatih Karagümrük’e kiralandı.

Erkan Özdamar düdük çalacak

Fatih Karagümrük - Beşiktaş müsabakasını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.