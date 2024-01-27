Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor 6. randevuda

Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor, yarın oynanacak müsabakayla Süper Lig tarihinde 6. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor yarın saat 16.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda Karagümrük 5 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyetle aldığı 21 puanla 18. sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 10 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle topladığı 35 puanla 5. sırada yer alıyor.

6. randevu

Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor, yarın oynanacak müsabakayla Süper Lig tarihinde 6. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 5 maçın 2’sini Karagümrük kazanırken 1 mücadeleden ise Rize ekibi galip ayrıldı. Oynanan 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan müsabaka ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğüyle bitti. Düşme hattındaki Karagümrük, bu maçta alacağı galibiyetle yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Gol yollarındaki sıkıntı sürüyor

Süper Lig’in geride kalan 22 haftasında Karagümrük, en az gol bulan 3 takımdan biri oldu. İstanbul ekibi, rakip fileleri 23 kez havalandırabildi. Kırmızı-siyahlılardan daha az gol atan 2 takım, 19. sıradaki Konyaspor (21) ile 20. ve son sırada bulunan İstanbulspor (16) oldu. Karagümrük, bu sezon ligde oynadığı 9 maçı golsüz tamamladı.

Çaykur Rizespor son 7 deplasman maçını kazanamadı

Konuk ekip Rizespor’un ise Süper Lig’de deplasman karnesi dikkat çekiyor. Sezonun ilk 3 deplasman maçının 2’sini kazanan mavi-yeşilliler sonrasında oynadığı 7 deplasman maçında galibiyet göremedi. Karadeniz ekibi, son deplasman galibiyetini ligin 5. haftasında oynanan Konyaspor maçında rakibini 2-1 mağlup ederek aldı.

Serdar Dursun’un en çok gol attığı takım

Karagümrük’ün 32 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun’un Çaykur Rizespor maçlarındaki performansı dikkat çekti. Deneyimli golcü, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe formasıyla çıktığı iki Çaykur Rizespor maçında da hat-trick yaptı. Çaykur Rizespor ağlarına 6 gol bırakan tecrübeli futbolcunun aynı zamanda Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı takım da Karadeniz ekibi oldu. Süre alması halinde Serdar Dursun’un Karagümrük için önemli gol ayaklarından biri olması bekleniyor.

Turgut Doman düdük çalacak

Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman’ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Özcan Sultanoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.