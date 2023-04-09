Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe 14. randevuda

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük yarın oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig’de 14. kez rakip olacak. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 9 defa kazanırken, kırmızı-siyahlılar ise rakibini 1 kez mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 54 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

14. randevu

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Öte yandan Fenerbahçe, rakibine 64 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe, 22 gol atarken, Karagümrük 15 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabaka 5-4’lük skorla Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuç aynı zamanda bu sezonun en gollü maçı olarak kayıtlara geçti.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon dış sahada 12 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 26 puan topladı. Rakip filelere 26 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 11 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 6 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Sarı-lacivertlilerde 8 futbolcu sınırda

Fenerbahçe’de 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Enner Valencia ve Osayi Samuel ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 29. hafta iç sahada oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

Mert Hakan cezalı, 5 oyuncu sakat

Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük maçı öncesinde bir futbolcu cezalı durumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta Kadıköy’de oynanan Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Mert Hakan, bu müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres, Jayden Oosterwolde ve Joshua King’in bireysel tedavileri sürüyor. Michy Batshuayi, dün yapılan antrenmanda bireysel çalışmalara başladı. Ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olan Lincoln Henrique de kadroda yer almayacak.

Davide Biraschi kırmızı kart cezasından dolayı yok

Fatih Karagümrük’te ise İtalyan futbolcu Davide Biraschi’nın kırmızı kart cezası var. Biraschi geçen hafta deplasmanda oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasının son dakikalarında gördüğü iki sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. 28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe müsabakasında takımının yanında olamayacak.

Fatih Karagümrük’te eksikler

Fatih Karagümrük’te sakatlıkları devam eden Efecan Mızrakçı ve Emir Tintiş kadroda yer almayacak. Karagümrük’te; Otabek Shukuruv, Andrea Bertolacci, Matteo Ricci, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Fenerbahçe müsabakasında kart görmeleri durumunda Ümraniyespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.