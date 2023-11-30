Fatih Karagümrük ile İstanbulspor ligde 3. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 3. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor yarın saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Ligde geride kalan 13 haftada kırmızı-siyahlılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 14 puanla 14. sırada bulunuyor. Sarı-siyahlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 8 puanla son sırada yer alıyor.

3. randevu

Fatih Karagümrük ile İstanbulspor, Süper Lig’de bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda iki takımda 1’er galibiyet aldı. Söz konusu maçlarda Karagümrük ile İstanbulspor 2’şer gol kaydetti.

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye mağlup olan Fatih Karagümrük 4 hafta sonra kaybetti. Kırmızı-siyahlılar, İstanbulspor mücadelesiyle tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig’de 4 hafta sonra geçtiğimiz hafta sahasında Hatayspor’u mağlup eden İstanbulspor, Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte alacağı puanlarla alt sıralarda kurtulmak istiyor.

Fatih Karagümrük’te Levent Mercan, İstanbulspor’da da Florian Loshaj sarı kart cezalarından dolayı maçta oynayamayacak.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Fatih Karagümrük ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Murta Altan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.