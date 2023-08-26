Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü, 13. randevuda

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 13. kez karşılaşacak. Geride kalan mücadelelerde İstanbul ekibinin 6’ya 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Fatih Karagümrük, yarın saat 19.15’te Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sezona Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Karagümrük, ligin ikinci haftasında Başakşehir deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Süper Lig’in tek Ankara temsilcisi MKE Ankaragücü ise ilk hafta Kasımpaşa’ya mağlup oldu, ikinci hafta ise Adana Demirspor ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler yeni sezonda henüz galibiyet alamadı.

13. randevu

Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda kırmızı-siyahlılar 6 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 1 kez rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise kez birbirine rakip oldu.

Ankaragücü’nün rakibine karşı tek Süper Lig galibiyetini 2020-2021 sezonunda deplasmanda Alper Potuk’un golüyle geldi.

Fatih Karagümrük son olarak İtalyan futbolcu Stefano Sturaro, Fenerbahçe’den forvet Serdar Dursun ve Beşiktaş’tan Kerem Atakan Kesgin’i kadrosuna kattı.

Mücadeleyi Turgut Doman yönetecek

Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman’ın yardımcılıklarını Emir Eray Eyisoy ve Mert Bulut yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.