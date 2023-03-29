Fatih Karagümrük, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıkların bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek olan Fatih Karagümrük bu maçın hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Andrea Pirlo yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. 5’e 2 top kapma yapan kırmızı-siyahlılar, idmanın son bölümünde ise İstanbulspor maçının taktiğini çalıştı.

Fatih Karagümrük’te Baniya hasta olduğu için idmana katılmazken, milli takımlarda bulunan Dresevic, Colley ve Lobjanidze antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-siyahlılar yarın 16.00’da yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını devam ettirecek.