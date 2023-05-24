Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo dönemi sona erdi

Fatih Karagümrük, İtalyan Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrıldığı açıkladı.

Fatih Karagümrük, bu sezon takımın başına geçirdiği İtalyan Teknik Direktör Andrea Pirlo ile gelecek sezon için yola devam etmeyeceklerini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik. Kulübümüz bu süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en doğru planlamayı yapacaktır. Andrea ile geçirdiğimiz bir sezondan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtir ve kulübümüze kattıklarından dolayı teşekkür eder, gelecekte ona ve ekibine başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük ile 31’i Süper Lig, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 resmi karşılaşmaya çıkan Pirlo, 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. İtalyan çalıştırıcı Süper Lig’de de 38 puan topladı.