Fatih Karagümrük'te Marcel Licka dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Çek teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

İstanbul ekibi ile sezon başında anlaşmaya varan ve 10 lig mücadelesine çıkan 48 yaşındaki teknik adam, 1 galibiyet elde edebilirken 1 kez berabere kaldı ve 8 kez rakiplerine mağlup oldu.