Fatih Karagümrük'ten, MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Fatih Karagümrük'ten, MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Heyet, MHP liderine kulüple ilgili bilgilendirmede bulunarak, MHP liderinin onursal üyelik beratını da taktim ettiler.

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