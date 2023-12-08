Fatih Kulaksız: 'Asıl önceliğimiz ligde şampiyon olmak ama kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Beşiktaş ile eşleşen Eyüpspor’da Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Son 3 yıldır koymuş olduğumuz Süper Lig hedefini gerçekleştirmek istiyoruz. Asıl önceliğimiz ligde şampiyon olmak ama bir yandan da Türkiye Kupası’nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Beşiktaş ile eşleşen Eyüpspor’da Asbaşkan Fatih Kulaksız, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Ligde şampiyonluğa giderken kupa eşleşmesinin İstanbul’da kalma adına iyi bir kura olduğunu belirten Kulaksız, "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; Türk futbolunun lokomotif kulüpleri. Biz de 1. Lig’de şampiyonluğa oynayan bir ekibiz. Son 3 yıldır koymuş olduğumuz Süper Lig hedefini gerçekleştirmek istiyoruz. Asıl önceliğimiz ligde şampiyon olmak ama bir yandan da Türkiye Kupası’nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Beşiktaş eşleşmesi seyahat etmemek adına, İstanbul’da kalmak adına iyi bir kura oldu diye düşünüyorum. İzleyenlere keyifli bir futbol seyrettirmek ümidiyle inşallah turu geçen taraf da hak eden, iyi oynayan taraf olur" diye konuştu.

"Çok doğru bir planlama ile çok iyi bir gidişatımız var"

Geçen sezondan dersler çıkardıklarını ve iyi bir planlamayla doğru yolda olduklarına değinen Fatih Kulaksız, "Biz geçen sene ciddi bir travma yaşadık, çıkardığımız dersler oldu. Orada hem hoca istikrarı, kadro planlaması, kadro mühendisliği anlamında daha doğru işler yaptık. Kadroyu daralttık, maliyeti neredeyse yarı yarıya düşürdük. Oyunun gücüne, sisteme inanan bir hocamız var. O da teknik ve taktik anlamda zaten çok donanımlı. Çok doğru bir planlama ve içeride yakaladığımız birliktelik, beraberlikle çok iyi bir gidişatımız var. Bunun sonunu getirmek önemli. O noktada da hem teknik ekibe hem oyuncu kardeşlerimize inancımız tam" ifadelerini kullandı.