Fatih Kültür Sanat Merkezi'nin Koltukları Gazze'de katledilen çocuklara ayrıldı

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, Fatih Kültür Sanat Merkezi’nin koltuklarında Gazze’de şehit edilen çocukların isimleri asıldı. Perdede ise “Tay” isimli çizgi filmi gösterimi yapıldı.

AK Partili İlçe Belediyelerine bağlı kültür merkezlerinin koltukları Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Gazze’de şehit edilen çocuklar için ayrıldı. İsrail’in 44 gündür Gazze’de uyguladığı katliama dikkat çekmek isteyen İstanbul’daki AK Partili Belediyeler, kültür merkezlerinin salonlarını Gazzeli şehit çocuklara ayırdı. 20 Kasım-30 Aralık 2023 tarihleri arasında “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” başlığıyla bir dizi etkinlik düzenleyecek olan belediyeler, bu etkinliklerin ilkini Gazzeli şehit çocuklar için yaptı. 24 ilçe belediyesinin salonlarındaki koltuklara Gazze’de katledilen çocukların isimleri asıldı ve eş zamanlı olarak “Tay” çizgi filmi izletildi. Belediyeler, gerçekleştirdikleri bu çizgi film etkinliği ile Dünya Çocuk Hakları Günü’nde İsrail katliamında şehit olan 5 binin üzerindeki çocuğun sessiz çığlığını tüm dünyaya duyurmayı amaçladı.

İstanbul’da 40 gün boyunca 11 farklı türde yapılacak etkinliklerle, Gazze’deki katliamın duyurulması ve insanların bu konudaki hassasiyetlerinin canlı tutulması hedefleniyor. Fatih Belediyesi’nin de katıldığı organizasyonda ise Fatih Kültür Sanat Merkezi’ndeki koltuklara Gazze’de hayatını kaybeden çocukların isimleri asıldı. Film gösterimi sırasında içeriye de kimse alınmadı.