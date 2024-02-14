Sincan Belediyesince açılan Fatih Kültür ve Sanat Merkezi’nde işaret dili eğitimi veriliyor.

Sincan Belediyesi, işitme engelli vatandaşların toplumla daha kolay iletişim kurmasını sağlamak ve vatandaşların işitme engellilerle iletişimini artırmak amacıyla Fatih Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz işaret dili kursu düzenledi. Kurs, haftada bir gün olmak üzere cuma günleri gerçekleştiriliyor. Alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilen kursa katılanlar, eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı A1 sertifikası alıyor.

Kültür ve Sanat Merkezi’nde işaret dilinin dışında pek çok hobi ve meslek edindirme kursları bulunuyor. Sincan Belediyesi bu kurslarla vatandaşlara kaliteli vakit geçirme ve el becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.