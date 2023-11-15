Fatih Kütüphaneleri'nde rekor üye: 250 bine ulaştı

Fatih Belediyesi’nin gençlere ‘eğitimde fırsat eşitliği’ sunma amacıyla hizmete açtığı kütüphanelerin, üye sayısı 250 bine ulaştı. Fatih ve İstanbul’un diğer ilçelerinden gelen 7’den 70’e her yaştaki ziyaretçiler kütüphaneye büyük ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Fatih Kütüphanelerine üye sayısı 250 bin gibi rekor sayıya ulaştı. Raflarında bulunan 143 bin kitap ve toplam bin 800 kapasiteye sahip olan Fatih Kütüphanelerinde, kitap okuma ve ders çalışma alanlarının yanı sıra seminer odası, bilgisayar ve öğrencilerinin dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kafeterya da bulunuyor. Her yaştan gencin güven ve huzur içinde çalışmalarını yaptığı, günün belli saatlerinde çay, kahve, çorba ve her hafta sürpriz ikramlar ücretsiz olarak sunuluyor. Kafeteryada uzun saatler boyunca vakit harcanmasının önüne geçmek ve tüm ziyaretçilerin yararlanmasını sağlamak amacıyla, giriş kartları 25 dakikayı geçmeyecek şekilde programlandı. Ziyaretçilere ücretsiz olarak WİFİ, yazı çıktısı ve fotokopi hizmeti üyelerin hizmetine sunuluyor. Fatih kütüphanelerinde öğrenci ve kitapseverle dilerse ödünç kitap da alabiliyorlar.

“İstanbul’un kalbi Fatih, kütüphaneler diyarıdır”

Gençlerin konforlu ve sakin bir ortamda ders çalışmalarını sağlamak amacıyla ilçeye 4 yılda 12 kütüphane kazandırdıklarını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ”Ecdadın kurduğu ihtişamlı kütüphaneler sayesinde, Orta Asya’dan Balkanlara, var olduğumuz bu büyük coğrafyayı, bereketli bir kültür, sanat havzasına dönüştürmeyi başarmışız. İstanbul’un kalbi Fatih, kütüphaneler diyarıdır. Bugün yürüyüşümüzün de aynı ilim irfan davasının, medeniyet düşüncesinin devamı olduğuna inanıyorum. Gençler bizim en önemli hedef kitlemiz. Çünkü hayal etmek en çok gençlere, genç ruhlara yakışıyor. Bu ülke için hayaller kuran, dertlenen, özgürce düşünen, yazan, üreten gençlerimiz için ne yapsak azdır. Biz de, bütün kütüphanelerimizi böyle bir neslin hayaliyle ve inancıyla kurduk” dedi.

Kütüphane müdavimleri sınavlarda daha başarılı

Halk kütüphaneciliğini farklı bir konsepte taşıdıklarını belirten Başkan Turan şunları ifade etti: “Kütüphanelerimiz ferah mimari tasarımlara sahip. Gençler ihtiyaçlarını güler yüzle karşılayan bu sistemi çok sevdi. Derslerine çalışıyor, sınavlarına hazırlanıyor, kitaplarla vakit geçirmenin keyfini çıkarıyorlar. Ben de her fırsatta saat kaç olursa olsun mutlaka kütüphaneye uğrar gençlerle bir çay kahve içer sohbet ederim. Onlarla geçirdiğim vakit geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Birçok gencimizin sınavlarda üstün başarılar gösterdiklerini görüyorum ve mutlu oluyorum.”