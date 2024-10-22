Fatih Mahallesi Esnafına Emniyet Ziyareti

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Fatih Mahallesi esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında emniyet yetkilileri, esnafların mahalle ile ilgili sorunlarını dinleyerek, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yapabileceği çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Esnaflara, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, parada sahtecilik ve tırnakçılık gibi suçlar hakkında bilgilendirme yapıldı ve bu konularla ilgili broşürler dağıtıldı. Emniyet yetkililerinin gerçekleştirdiği bu bilgilendirme ve ziyaret çalışmaları, esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı.