Fatih Mahallesi'ndeki 33 yıllık bina yıkıldı

TAKİP ET

Bağcılar Fatih Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı’nda 33 yıllık üç bina, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında kentsel dönüşüm başvurularının arttığı Bağcılar’da çalışmalar hız kazandı. İlçenin 22 mahallesinde süren çalışmalar çerçevesinde Fatih Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı’nda bulunan No: 209, No: 211 ve No: 211/1, 3490 ada, 3 parsel üzerindeki yapılar için yıkım kararı alındı. Üç binadan bir kısmı kaldırım üzerinde olan 209 numaralı bina dün yıkıldı. Diğer iki binanın da tahliye ve yıkım işlemleri 10 gün içerisinde tamamlanacak.

"Riskli binaları yıkıyoruz"

Vatandaşlar için tehlike arz eden ve ulaşımın aksamasına sebep olan riskli yapıları yıktıklarını kaydeden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarla birlikte sürdürdüklerini ifade etti. Özdemir, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan kentsel dönüşüm projesi ‘Yarısı Bizden Kampanyası’na bina bazında İstanbul’da en büyük ilgiyi Bağcılar’ın gösterdiğini belirtti.