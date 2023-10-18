Fatih mahallesi yeni sağlık merkezine kavuşuyor

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden kaliteli ve daha hızlı bir şekilde faydalanması adına inşa ettiği aile sağlığı merkezlerine bir yenisini daha ekliyor. Silivri Belediyesi ve Zafer ailesi iş birliğiyle Fatih Mahallesi’ne kazandırılacak olan 5 hekimli Şefika & Necati Zafer Aile Salığı Merkezinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. 300 metrekare alan üzerine inşa edilecek Aile Sağlığı Merkeziyle Fatih Mahallesi sakinleri günümüz ihtiyaçlarına uygun, modern ve yepyeni bir sağlık tesisine kavuşmuş olacak. Çok kısa zamanda 2.000 metrekare alanda çalışmalarına başlanacak olan park ile Aile Sağlık Merkezi birbirine eklemlenerek bölge bir kompleks haline getirilecek.

YÖNET: “MAHALLEMİZİN BU SAĞLIK OCAĞINA İHTİYACI VARDI”

Törenin açılış konuşmasını yapan Fatih Mahallesi Muhtarı Sadiye Yönet, “Uzun süredir mahallemizin ihtiyacı olan sağlık ocağımızın temelini atmak için toplandık. Yapılacak olan bu güzel hizmet için başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim” dedi.

ZAFER: “VOLKAN YILMAZ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE TEMELİ ATIYOR”

Muhtar Yönet’in ardından konuşan Hayırsever İş İnsanı Metin Zafer, “Böyle hayırlı bir işe başladığımız için çok heyecanlıyım. Belediye Başkanımızın sayesinde sağlık ocağımız çok kısa sürede tamamlanacak. Kendisiyle 1 ay içerisinde 2 kere görüştük. Bu kadar az görüşmemize rağmen başkanımız aktif bir şekilde harekete geçti ve sağlık ocağımızın temeli atılıyor. Bu anlamlı hizmet için başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “2. MİLLET BAHÇEMİZ SİLİVRİ’YE ÇOK YAKIŞACAK”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “300 metrekare alan üzerinde Aile Sağlığı Merkezimizin tamamının yapımını üstlenen hayırseverimiz Metin Zafer Bey ve ailesine teşekkürlerimi iletiyorum. Fatih Mahallesi’nde herkesin bildiği ve yıllardır bakımsız, metruk durumda olan yaklaşık 36.000 metrekare çamlık alanımız var. Bu alan içerisinde daha önce İstanbul Üniversitesinin doktorlarının eğitim gördüğü, sonrasında da sağlık ocağı olarak kullandığı deprem riski taşıyan bir binamız bulunuyordu. Depreme dayanaksız çıkmasından sonra vatandaşlarımız sağlık hizmeti almak için şehir merkezine inmek durumunda kaldı. Bu sorunu çözmek için şu an üzerinde bulunduğumuz alanı Silivri Belediyesinin envanterine kattık. Arsanın üzerinde bir sağlık ocağı yapmak için bağışçı bekledik. Silivri Belediyesinin kurumsal kimliğine itibar eden bağışçılarımızla bugüne kadar birçok tesis açtık. Bugün de Metin Zafer Bey ile Aile Sağlık Merkezimizin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. İstanbul Üniversitesi ve Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bu alan üniversiteden bakanlığımıza trampa yöntemiyle devredildi. Bakanlığımızla iş birliği yaparak burayı millet bahçesine dönüştüreceğiz. 2. Millet Bahçesi Silivri’ye çok yakışacak. Buradaki sağlık ocağı eksikliğini de şu anda temelini atacağımız aile sağlığı merkezimizle gidermiş olacağız. Aile sağlığı merkezimizin hemen yanında 2.000 metrekare alan içerisinde basketbol sahası, spor alanları ve yürüyüş alanlarının olduğu bir parkı da sağlık ocağıyla eklemleyerek burayı bir kompleks haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“YETKİMİZ YOK DİYE HİZMETİMİZ YOK DEMİYORUZ”

Silivri’deki sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Her şeyin başı sağlık diyerek çıktığımız bu yolda, yetkimiz olup olmadığına bakmadan görev süremiz boyunca sağlık yatırımlarımızı her daim ön planda tuttuk. Göreve gelir gelmez, depreme dayanıksız ya da yetersiz sağlık ocaklarımızı yenilemeye öncelik vererek, Gümüşyaka’da 900 metrekare alanda hayırsever Ölçer ailesiyle 2 hekimli Aile Sağlığı Merkezimizi, Piri Mehmet Paşa mahallemizde 500 metrekare alanda 5 hekimli Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezimizi inşa ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Kavaklı’da 5.000 metrekare büyüklüğündeki park, dinlenme ve spor tesisleri alanımızın yapımıyla birlikte, hayırsever Nakip ailesi iş birliğiyle 3 hekimli Kenan & Çelebi Nakip Aile Salığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonunu ilçemize kazandırdık. Tüm acil durumlara etkin, hızlı ve yerinde müdahaleyi mümkün kılmak amacıyla 112 Acil Servis İstasyonlarımızın planlamalarını tamamladık. Köylerimizde 112 acil istasyonu yoktu. Şehir merkezinde olan vakalarda, vakaya ulaşma hızı 5-7 dakika arasındayken köylerdeki vakalara ulaşma hızı 30 dakikaların üzerindeydi. Kalp krizi, beyin kanaması, trafik kazası gibi durumlarda köylerdeki vatandaşlarımıza ulaşmak çok zordu. Silivri Belediyesi ve bağışçımız olan Kalyon İnşaat iş birliğiyle Büyükkılıçlı mahallemize 112 acil istasyonu yaptık. Yaklaşık 12 köye müdahale edebilecek Büyükkılıç’daki 112 acil istasyonumuz, köylerimizdeki oluşan acil vakalarda hayat kurtarmaya devam ediyor. Bununla yetinmeyip geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yla yaptığımız bir görüşmede, 18 köyümüzden 6’sınıilgilendiren lokasyona bir 112 acil istasyonu yapmamız gerektiğini söyledik. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla personel ve araç tahsisi yapılıyor. Silivri Belediyesi olarak bir bağışçımız iş birliğiyle Beyciler’de 112 Acil İstasyonunun binasını yaparak çok kısa bir süre içerisinde Silivri’nin köylerin tamamına hizmet veren 2 tane 112 acil istasyonu tamamlamış olacağız. Şehrimizin batı kanadında Gümüşyaka, Çanta ve Değirmenköy’e hizmet verecek olan Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi 112 Acil Servis İstasyonunun yapımına başladık. Sayalar ve Kurfallı mahallelerimize sağlık evleri, Akören mahallemize Sağlık Evi ve Ebe Lojmanını inşa ederek hizmete açtık. Sağlık Bakanlığımızla birlikte çok yakında açılışını gerçekleştirmeye hazırlandığımız, 5000 metrekare alana kurulu Alibey Mahallesi Verem Savaş Dispanseri, İlçe Sağlık Müdürlüğü binası ve 11 hekimli Aile Sağlığı Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı. Yeni Mahalle’de 1450 metrekare alanda inşa ettiğimiz 7 hekimli Aile Salığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonumuzun yapımında sona geldik. Fener mahallemizde yapımını gerçekleştirdiğimiz sağlık evi ve ebe lojmanı projemizde sona yaklaştık. Hayırsever Nakipoğlu ailesinin değerli iş birliğiyle, sadece Silivri’nin değil, bölgenin en nitelikli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezimizi inşa ettik. Tam 15.000 metrekare alana kurulu olan merkezimizde, Aile ve Engelsiz Yaşam Merkezi, Bizden Size Sosyal Market, Eryap Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, Yaşlı Koordinasyon Merkezi ve daha birçok hizmet vatandaşlarımıza sunuluyor. Evde Sağlık Hizmetlerimizi hiçbir zaman aksatmadık. Silivri Belediyesi olarak diyaliz hastalarımızı ve kanser hastalarımızı Cerrahpaşa, Çapa ve Tekirdağ Şehir Hastanesine ücretsiz taşıyoruz. Bu hasta taşımalarının önüne geçmek için sadece Silivri’nin değil tüm bölgenin faydalanacağı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ve Sağlık Bakanlığımız iş birliğiyle hayata geçecek olan 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Plan ve Proje aşamaları tamamlandı. En kısa zamanda da ihaleye çıkarak Silivri'ye hizmet verecek. 600 yataklı Eğitim Araştırma Hastanemiz Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“7/24 ŞİARIYLA SİLİVRİ’YE HİZMET EDİYORUZ”

Silivri’ye hizmet çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak 7/24 şiarıyla Silivri’mize hizmet ediyoruz. Gece-gündüz demeden bu şehrin güzel insanlarının kaliteli, konforlu ve huzurlu yaşam sürmeleri için gayret gösteriyoruz. Enerjimizi, şevkimizi, azim ve kararlılığımızı yılmadan, yorulmadan sürdüreceğiz. Kimin hangi algılarla, neyi nereye çekiştirmeye çalıştığı bizi hiç ilgilendirmiyor, biz doğru bildiğimiz yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bugünlerde çok söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Birileri ağustos böceği gibi vızıldamaya devam etsin. Biz dev eserler bırakmak için karınca misali çalışmaya devam edeceğiz. Ben karıncalarla yol yürümeye devam edeceğim. Ağustos böcekleri arkada vızıldamaya devam edecek.

Sevgili Peygamberimiz ‘İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Ancak şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat’ buyurmuştur. Sadaka-i cariye; yani insanlık adına güzel işler yapan, camiler, okullar yaptıran, eğitim müesseselerine yardım eden insanlardır. Özellikle ülkemize, şehrimize ve milletimize kazandırdıkları tesisler için şimdiden Silivrili hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Rabbim işinize, gücünüze, kazancınıza bereket versin. Versin ki böylece ülkemize veya şehrimize daha çok hayır hasenat yapabilesiniz. Bu duygularla, hayırsever Zafer ailemize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, aile sağlığı merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

SELİM: “AİLE SAĞLIĞI MERKEZİMİZ HAYIRLI OLSUN”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, “Bugün temeli atılan aile sağlığı merkezimizin Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Merkezimizin Silivri’ye şifa dağıtmasını diliyorum. Başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere, aile sağlığı merkezimizin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “SİLİVRİ’DE HERGÜN BİR AÇILIŞ OLUYOR”

Törenin son konuşmasını yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Öğleden önce Cumhuriyet Mahallesi’ndeydik. Orada bir parkın açılışını yaptık. Hafta sonu Çanta mahallemiz ve diğer mahallelerimizde açılışlar yapıldı. Yani her gün bir açılış veya temel atma töreninin içerisindeyiz. Silivri’mizde Piri Mehmet Paşa’dan itibaren bir hayır hasenat geleneği var. Hayırseverlerimizin yoğunluğu, bu işlerdeki heves ve istekleri çok önemli. Bir o kadar da önemli olan bu hayırseverleri bulmak ve onlara nerede, ne iş yapacakları konusunda bir mihmandarlık görevi üstlenmek. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz bu işi ziyadesiyle yapıyor. Sağlık konusunda Silivri'yi en iyi noktalara taşımak için hem merkezi idaremiz hem de Silivri Belediyesi yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu tesisimizin Fatih Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızı memnun edeceğini, onlara büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Umut Dalmazadam, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kamu hastaneleri başhekim ve yöneticileri, STK temsilcileri, meslek odaları üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz töreni takip etmeye gelen vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Daha sonra Silivri İlçe Müftülüğü Vaizi Ali Öztürk’ün duası eşliğinde kurban kesimi yapıldı. Dua ve kurban kesiminin ardından protokol üyeleri, Aile Sağlığı Merkezi binasının ilk harç döküm butonuna birlikte bastı.