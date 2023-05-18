Fatih Sultan Mehmed'in Hocası Muhammed Bin Kutbüddîn- İznikî hazretlerinin kabri türbe haline getirildi

Fatih Sultan Mehmed’in hocalığını da yapan Mızraklı İlmihâl’in müellifi Muhammed Bin Kutbüddîn-i İznikî hazretlerinin kabri şerifi türbe haline getirilerek aslına uygun şekilde yeniden yapıldı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tatarhaniler Mezarlığı olarak bilinen ve tarihî kabirler arasında bulunan Mızraklı İlmihâl’in müellifi Muhammed Bin Kutbüddîn-i İznikî hazretlerinin kabri şerifi aslına uygun olarak yeniden türbe olarak inşa edildi.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ın destekleriyle aslına uygun olarak tekrar inşa edilen Balaban Paşa Mescidi, türbe ve mezarlar eski görkemine kavuştu. Balaban Paşa Mescidi ve türbe vatandaşların ziyaretine açık olacak.

“Aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik”

GOAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, “Eski adıyla Tatarhaniler Mezarlığı olarak bilinen alanı aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik. Balaban Paşa Mescidi, Balaban Paşanın kendi kabri, eşinin kabri ve Muhammed Bin Kutbüddîn İznikî Hazretlerinin kabri şeriflerini yaparak, güzel bir türbe haline getirdik. Bundan sonra ziyarete açıktır. Edirne halkı için ve tüm ülkemiz için hayırlı olmasının diliyorum güzel bir eser kazandırdık. i-İnşallah bundan sonra ziyareti bol olur” dedi.

“Muhammed Bin Kutbüddîn İznikî Hazretleri burada yatıyordu”

Osmanlı döneminde bu alanın Tatarhaniler Mezarlığı olarak geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, daha önceki dönemlerde eski mezarlıklara gereken önem verilmediğine değinerek, “Buradaki taşlar kaldırılıp, kullanıldı ve başka yerlere atılarak kayboldu. Mezarların yerleri satıldı ama burası önemli bir yerdi. Çünkü Balkanlar’ın ilk fatihlerinden Balaban Paşa burada yatıyordu. Onun burada yaptırmış olduğu çok muazzam külliye ve mescit ve darüşşifası vardı. Sonra en önemli simalardan Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası Muhammed Bin Kutbüddîn İznikî Hazretleri burada yatıyordu. Buralar bizim tapu senedimiz, vefa borcumuz ve tarihe saygı göstermemizdir. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Hepsinin mezarları ne yazık ki kaybolmuştu”

Muhammed Bin Kutbüddîn İznikî Hazretleri çok büyük bir alim ve tasavvuf şeyhi olduğunu belirten Prof. Dr. Şimşirgil, “Sözleri tesirli bir kimseydi. Hepsinin mezarları ne yazık ki kaybolmuştu. Son yıllarda verilen mücadeleler ve girişimler sonrasında Edirne Valiliğimizin de katkılarıyla o tarih bir kez daha gün yüzüne çıkartıldı. Yani şunu ifade edelim, Balaban Paşa mescidi aslına uygun olarak yapıldı, yapılırken de altta onun temellerine ulaşıldı. Aslına uygun yeniden inşa edildi. Buralar bizim tapu senedimiz, vefa borcumuz ve tarihe saygı göstermemizdir. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, inşası tamamlanan Balabanpaşa Mescidi ve türbede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.