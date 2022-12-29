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- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, 4 aracın karıştığı kazada bir otomobilde yangın çıkmıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, 4 aracın karıştığı kazada bir otomobilde yangın çıkmıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, 4 aracın karıştığı kazada bir otomobilde yangın çıkmıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, 4 aracın karıştığı kazada bir otomobilde yangın çıkmıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.