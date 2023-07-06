Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğrencileri 'Armutlu'nun Bir Zamanki Halleri'ni yorumladı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ayasofya yerleşkesinde "Armutlu’nun Bir Zamanki Halleri" sergisi düzenledi. Yaklaşık 40 yıl önce var olan ancak günümüze gelmeyi başaramamış kültürel değerleri hatırlatmayı amaçlayan sergide yer alan eserler, üniversite öğrencileri tarafından yorumlandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bölümleri ile Armutlu’daki aile yadigarı evini Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi’ne dönüştüren Osman Birkan ortaklığında "Armutlu’nun Bir Zamanki Halleri" sergisi düzenlendi. Marmara Bölgesi’nin yazlık yerlerinden biri olan Yalova’nın Armutlu ilçesine özgü korunamayan doğal ve kültürel değerlerini hatırlatmayı ve halen ayakta kalmayı başarabilmiş güzellikleri için bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan sergi çerçevesinde 23 öğrenci yaklaşık 31 suluboya işiyle Armutlu’nun eski görünümlerini yeniden görmeye vesile oldu. Sergide resmedilen eserlerde, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Diker’in gençlik yıllarında çektiği fotoğraflardan ve 1983 yılında Armutlu’da çekilen ’Ayşe ve Zehra’ adlı Türk filminin sahnelerinden faydalanıldı.

"Onların gönlünden Armutlu’yu görmeye çalıştık"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Betül Bilgin, "Burada teorik çalışmalarımızın yanı sıra uygulama faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Prof. Dr. Hasan Diker ile birlikte senelerden bu yana üniversitede başladığımız andan itibaren birçok çalışma gerçekleştirdik. Kendisi Armutlulu ve ikimizin de üzüldüğü, Türkiye içinde taşıdığımız değerlerden bir tanesi kimlik meselesidir. Aslında her şehrin bir kimliği var. O kimliği yaşatan şeyler de bizim tarihi mirasımızdır. Bu eserlerimiz giderek kaybolmaktadır. Biz işte bu noktada eski fotoğraflardan hatta film karelerinden parçaları bularak tekrar bir yaşatmak istedik. Mimarlık bölümü öğrencileri ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerimiz bunun dışında bize katkı veren bu sanatla uğraşan arkadaşlarımızda oldu. Onların yapmış olduğu suluboya çalışmalarıyla, onların gönlünden Armutlu’yu görmeye çalıştık. Toplamda 31 eserimiz var. Bu bir başlangıç çalışmasıdır. İleride hedefimiz farklı şehirler için bu tür çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Suluboya olarak başladık ileride minyatür çalışmaları olarak veya daha farklı çalışmalar olarak devam edebiliriz" dedi.

"Sergimizin teması Armutlu’nun bir zamanki değerlerinin bir kısmının yok olmuş olmasıdır"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, "Bu sergi Yalova Armutlu’daki Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi kurucusu olan Osman Birkan’ın hamiliğinde gerçekleştirildi. Üniversitemizin Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden 23 tanesi bu sergiye iştirak ettiler. Yaklaşık 31 eserle katıldılar. Sergimizin teması, Armutlu’nun bir zamanki değerlerinin bir kısmının yok olmuş olmasıdır. Nice ecdat yadigarlarından özgün Armutlu dokusunu ait unsurun bu sergi üzerinden yad edilmesini, hatırlatılmasını amaçlıyoruz. Amacımız bu sergi vasıtasıyla Armutlu’da kalabilmiş kültür varlıklarının korunmasına vesile olmak. Bir farkındalık oluşturmak ve onların yaşatılmasına küçük de olsa bir vesile olmak" ifadelerini kullandı.