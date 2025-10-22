Fatih'te 'Gazze İyilik Sergisi' sanatseverlerle buluştu

Fatih Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Gazze İyilik Sergisi" sanatseverlere kapılarını açtı. Sergiden elde edilen gelirle Gazze’de aşevi açılacak.

Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve sanatseverler katıldı. Hat, minyatür, seramik ve ipek eserlerin oluşturduğu sergiye yoğun ilgi gösterildi. Eserlerin satışından elde edilen gelirin, Gazze’de açılacak olan aşevine bağışlanacağı öğrenildi.

"Sanatın en güzel yönü kalpleri yumuşatan, huzur veren olmasıdır"

Sanatın insanın kalbini yumuşattığını söyleyen Başkan M. Ergün Turan, "Salon açıldığı günden beri birçok sergiye ev sahipliği yaptı. Bugün de içerisinde kültür ve sanatımızı ilgilendiren eserler var. Sanatın en güzel yönü kalpleri yumuşatan, huzur veren olmasıdır. Onun için belki de sanatın kalpleri yumuşatan tarafının bir veçhesiyle de bugün bu iyilik sergisi, hem de bir serginin ötesinde İstanbul’dan Gazze’ye uzanan birçok iyilik kolları olduğu gibi bir tanesi de olmaya adaydır" ifadelerini kullandı.

"Biz de bu serginin bitişinde bu eserlerin hepsini satacağız"

Sergideki tüm eserlerin satılacağını ifade eden Başkan Turan, "Allah’a şükür Gazze, Türkler ve ülkedeki sivil toplum örgütleri açısından bakıldığında Müslümanların son yüzyılda belki de bu son dönemde izzetleriyle sınandığı bir dönem. Biz de bu serginin bitişinde bu eserlerin hepsini satacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu sergide de katkım olsun istedim"

Sergiyi gezen Ali Çakır, "Düzenlenen bu sergide de katkım olsun istedim. O amaçla aldığım eserin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Davut Bektaş Hocamızın çalışmasıdır aldığım eser. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.