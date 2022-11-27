Fatih'te 16 yaşındaki genç silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Fatih’te akrabalarının yanına gelen 16 yaşındaki genç, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, 19 Kasım günü İskender Paşa Mahallesi Simitçi Şakir Sokak’ta saat 02.50’de meydana geldi. İddialara göre, motosikletli iki şüpheliden biri, henüz bilinmeyen bir neden dolayı silahını çekerek kaldırımda duran kişilere doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Kendal Yıldız(16) başından vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gence ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Kendal Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Ekipler, motosikletin üzerinde bulunan iki kişinin B.G. ve Y.E. olduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda motosikleti kullanan Y.E. gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah metruk bir binada bulunurken silahı ateşleyen B.G.’nin kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheli B.G.’yi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

“Melek gibi bir çocuk”

Yaşananları anlatan Kenan Pekcan, “Yazık, masumdu. Burada kebapçıda çalışıyordu. Patronu da 1 saat erken göndermiş. ‘Git, dinlen’ demiş. Burada amcaoğullarının yanına geliyor. Kaza kurşunu iki tane kendini bilmez insan ateş ediyor. Çocuk da kurşunların hedefi oluyor. Benim 11 kardeşim bir araya gelse o çocuğa değişmem. 16-17 yaşındaydı. Evdeydim. Duyunca şok oldum. İnanmadım. Olayla hiçbir alakası yok. Masumdu” dedi.