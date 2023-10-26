Fatih'te 2'nci 'Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu' gerçekleştirildi

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 2’nci “Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu” Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih’teki tüm tarihi çeşmeler ihya edilinceye, suya kavuşuncaya kadar faaliyetimiz devam edecek” dedi.

Fatih Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’nün bu yıl ikincisini düzenlediği “Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu” nun açılış programı gerçekleştirildi. Sempozyum kapsamında Prof.Dr. Suphi Saatçi’nin danışmanlığında hazırlanan “Osmanlı Devletinin En Büyük Projesi; Kırkçeşme Su Yolları Sergisi” Fatih Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile birlikte sergiyi gezdikten sonra sempozyuma katıldı.

“İlçemizde 534 adet tarihi çeşme tespit ettik”

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “2021 yılında, Fatih’in sınırları içinde yer alan, tüm tarihi çeşmelerin korunması ve ihya edilerek gelecek nesillere aktarılması amacıyla envanter, projelendirme, bakım-onarım ve restorasyon faaliyetlerini içeren kapsamlı bir çalışma başlattık. Devamında, ilçemizde 534 adet tarihi çeşme tespit ettik. Bunlardan 73’ü çeşitli sebeplerden dolayı günümüze ulaşamamıştır. Mevcut tarihi çeşmelerin yüzde 20’si, yani 106 adeti belediyemizin, yüzde 46’sı Vakıflar Genel Müdürlüğünün, yüzde 11’i İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, yüzde 6’sı Hazine ve Maliye Bakanlığının, yüzde 7’si ise diğer kamu ve şahısların mülkiyetindedir. Ayrıca, ada parseli bulunmadığı için herhangi bir mülkiyete tescil edilmemiş olan 54 adet çeşme bulunmaktadır” dedi.

“Yıllardır susuz kalan 58 çeşmenin onarımını gerçekleştirdik”

Yapılan çalışmalardan söz eden Turan, “2021-2023 yılları arasında, toplam 133 tarihi çeşmede, mimari proje, bakım onarım ve restorasyon çalışmaları yürüttük. Yine bu çalışmalar kapsamında, uzun yıllardır susuz kalan 58 çeşmenin onarımını gerçekleştirdik. Yapıları özgün işlevine kavuşturduk. 47 çeşmemiz de onarım çalışmaları devam etmektedir. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Kâgir Yapı ve Eser Atölyesi kurduk. Koruma işlemleri düzenli periyotlar hâlinde çeşmeler üzerinde yapıyoruz. Fatih Belediyesi’nin bir bakım ekibi var. Bu bir iş kolu hale geldi. Büyük hayalimiz şu; Fatih’teki tüm tarihi çeşmeler ihya edilinceye, suya kavuşuncaya kadar faaliyetimiz devam edecek” diye konuştu.

“Suriçinin korunması demek İstanbul’un korunması anlamına gelir”

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Aslında içinde bulunduğumuz Suriçi bölgesi, İslam medeniyeti açısından da her şeye rağmen yeryüzünde tarihi siluetini koruyan, bu medeniyetin bütüncül izlerini taşıyan yegane şehir olma özelliğine sahip. Bunun korunması çok önemli. Suriçi başlı başına bir hadisedir. Suriçinin korunması demek İstanbul’un korunması, Türk-İslam medeniyetinin korunması anlamına gelir. Bu da insanla oluyor. Mimari dönüşümle oluyor. Önce bir zihniyetle oluyor. Bu konuda Ergün Turan’ın yaklaşımını önemsiyorum” dedi.

“Gazze’de bebeklere su verilmiyor”

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala, “İnsanlığın suya erişim hakkının çiğnendiği bir dönemde yaşıyoruz. Gazze’de bebeklere su verilmiyor. Dolayısıyla böyle bir sempozyumda su kültürünün ve su yapılarının gündeme gelmesi, diri tutulması ve tekraren bu konuların anlatılması, insanlığa da, insanımıza da, uyanması gereken, uyandırılması gereken bizim insanımıza da önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu bakımdan burada toplanan hocalarımızın yaptığı iş, sadece bir tebliğ sunmak olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sempozyumun kurul danışmanlarından Prof.Dr. Prof. Dr. Selçuk Mülayim’e hediyelerini verdi.