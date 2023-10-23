Fatih'te 2. Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu düzenlenecek

Fatih Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’nün bu yıl ikincisini düzenleyeceği “Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu” 26 Ekim’de Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

540 çeşme, 46 sebil ve 23 su terazisine ev sahipliği yapan Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyumda tarihi su yapılarının; kültür, edebiyat, şehir, din ve toplum açısından değeri, günümüzdeki kullanım durumları, mevcut sorunlar ve koruma önerileri gibi çeşitli konular alanında uzman isimlerin bildirileri ile ele alınacak. Sempozyum kapsamında Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin danışmanlığında hazırlanan “Osmanlı Devletinin En Büyük Projesi; Kırkçeşme Su Yolları Sergisi” de ziyarete açılacak. Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde (FKSM) gerçekleşecek sempozyumun kurulu ise Prof. Dr. Baha Tanıman, Prof. Dr. İdris Bostan, Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı, Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Prof. Dr. Suphi Saatçi ve Prof. Dr. Uğur Derman gibi alanında uzman isimler tarafından oluştu.

2. Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu’nda alanında kıymetli isimlerin yer alacağını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih’te bulunan tarihi su yapılarını titizlikle restore ederken bu önemli konuyu akademik bir düzlemde de ele almaya devam ediyoruz. Tarihî Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu’nda alanında otorite isimler, sunumlarını, bilgi ve tecrübelerini paylaşma imkanı bulacaklar" diyerek sempozyumun önemine dikkat çekti.