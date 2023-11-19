Fatih'te 5 katlı binada korkutan yangın

Fatih’te 5 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede yangın çıktı. Bina sakinleri büyük panik yaşarken, alev alev yanan daire küle döndü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Aksaray Mahallesi Sinekli Bahçe Arkası Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın 4. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı daire küle döndü.

“Bu binada her zaman bu problemler mevcut”

Esnaf Mehmet Lütfi Yıldırım, yangının büyük ihtimalle fiş veya elektrikten dolayı çıktığını söyleyerek, "Bu binada her zaman bu problemler mevcut ve yaşanıyor” dedi.