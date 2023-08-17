Fatih'te 54 Tarihi Çeşme restore edildi

İstanbul Fatih’te Osmanlı döneminden günümüze ulaşan fakat şehirleşmeye yenik düşen tarihi çeşmeler, yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Tarihi çeşmelerde su kültürünün devam etmesi ve eski işlevlerinin yeniden kazandırılmasına yönelik geniş bir çalışma yapılıyor.

Fatih Belediyesi’nin sorumluluk alanın giren 135 tarihi çeşme tespit edilerek, envanterleri oluşturuluyor ve ardından etaplar halinde projelendirilerek, bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor. Bu çeşmelerden 54 tanesinin temizlik, bakım onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlanarak tekrar suya kavuşturuldu.

İstanbul kurulduğundan beri hep gözde ve zamanının kalabalık şehirlerinden biri olmayı sürdürdüğü için şehir halkının su ihtiyacının karşılanması her zaman düşünülmesi gereken bir iş oldu. Tarih boyunca inşa edilmiş şehrin çeşitli yerlerinde; açık ve kapalı sarnıçlar, su bendleri, su terazileri, su kemerleri İstanbul’un o dönemki merkezine suyu ulaştırmak için sarf edilen gayretin göstergesi olmakla birlikte bu süreç Osmanlı devrinde, nüfus artışı ve su ihtiyacının büyümesi suyu şehrin merkezine ulaştırma işini daha önemli hale getirdi.

İstanbul; yarımada üzerinde suyu biriktirmeye, depolamaya izin vermeyen jeolojik yapısı yüzünden, tarihte her zaman bir mühendislik zekâsına ve insan emeğine ihtiyaç duyulmuş. Kimi gösterişli kimi nakışlı irili ufaklı bu yapıların her biri tarih boyunca suya kavuşmak için verilmiş büyük bir mücadelenin billurlaştığı anıtlardır aslında. Mimar Sinan’ın dehasıyla zirveyi gören Türk su mühendisliğinde suyu getirmek bentlerin, kemerlerin ve mahzenlerin, suyu biriktirmek açık ve kapalı sarnıçların, suyu dağıtmaksa çeşme ve sebillerin görevi olmuştur.

Fatih’te Osmanlı döneminden günümüze ulaşan fakat şehirleşmeye yenik düşen tarihi çeşmeler yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Tarihi çeşmelerde su kültürünün devam etmesi ve eski işlevlerinin kazandırılmasına yönelik geniş çalışma yapılıyor.

Fatih’te 450 tarihi çeşme bulunmaktadır. Fatih Belediyesi’nin sorumluluk alanına giren 135 tarihi çeşme tespit edilerek, envanterleri oluşturuldu ve ardından etaplar halinde projelendirilerek, bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.

“Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Suya ulaşmanın sevincini, şükrünü en güzel ifade eden yapılar oya gibi işlenmiş sokak çeşmeleridir. Tarih ve medeniyet denildiğinde İstanbul’da aklımıza hemen ecdadın hayır eserleri olarak inşa ettiği çeşmelerin geldiğini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Çalışmalarımızın neticesinde uzun yıllardır susuz kalan 54 adet çeşmenin onarımı yapıldı ve özgün işlevine kavuşturuldu. 6 adet çeşmenin onarımı devam etmektedir. Şehrin mücevherleri olan tarihi çeşmelerimizi korunmasının sürdürebilirliği, kadim İstanbul şehr-i sakinlerimizin geçmişimizi yaşatmaya ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya yönelik tavırları ve mücadeleleri ile daha ileri seviyeye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Tarihi çeşmelerde yaptıkları çalışmalara değinen Turan, “Farklı mimari karakterde inşa edilmiş irili ufaklı çeşmelerin her biri güzel Fatih’imizin, diğer deyişle Suriçi İstanbul’unun özgün markalarıdır ve mutlaka korunmalıdır. İlçemizdeki tarihî çeşmelerin proje bakım ve restorasyonlarının en kısa zamanda bitirilerek tamamının suya kavuşturulması, Fatih Belediyesi olarak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.”