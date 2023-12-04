Fatih'te 6 katlı handa yangın paniği

Fatih Tahtakale’de bir handa çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının ilk anları cep telefonu kamerasına yansırken çıkan duman etrafı kapladı.

Yangın, saat 10.20’de Fatih Tahtakale Mahallesi Yavaşça Şahin Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir handa çıktı. Edinilen bilgiye göre, toka imalatı yapılan 6 katlı bir hanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören esnaf durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangının ilk çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangından dolayı giriş kattaki iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

“Bir anda her yeri duman kapladı”

Yangının çıktığını gören Behçet Koçoğlu, “Buradaki arkadaşlar yangın çıktığını söyledi. Yangının elektriksel bir sebebiyetten dolayı çıktığını duydum. Bir anda her yeri duman kapladı. İtfaiye çok hızlı bir şekilde müdahale etti. Şu an durum bu” dedi.