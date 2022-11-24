Fatih'te 600 bin lira değerindeki gümüş hırsızlığı kamerada

Fatih’teki bir iş yerinden 600 bin lira değerinde gümüş ziynet eşyası çalan şüphelilerden biri yakalandı. 2 şüphelinin hırsızlık yaptıkları o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Temmuz 2022 tarihinde Fatih Mollafenari Mahallesi Mesih Mehmetpaşa Sokak’taki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli 2 kişi hırsızlık yapacağı iş yerinin önüne geldi. Bir süre etrafı gözetleyen hırsızlar daha sonra içeri girerek 600 bin lira değerinde gümüş ziynet eşyası çaldı. Şahıslar daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İş yerindeki ve çevrede bulunan dükkanların güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen şahıslardan biri kaldığı adreste yakalandı. Ekiplerin adreste yaptıkları çalışmalarda çalınan ziynet eşyalarının büyük bir bölümü bulundu. 2 hırsızdan biri olan Ali Ş.(51) de Fatih Balipaşa Yokuşu Sokak’taki adreste 22 Kasım Salı günü yakalanarak adliyeye sevk edildi. Karakolda ifadesi alınan Ali Ş. daha sonra adli makamlara sevk edildi.

Hırsızların motosiklete gelip hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.