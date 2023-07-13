Fatih'te 9 branşta yaz spor okulları başlıyor

Okulların kapanmasıyla birlikte Fatih Belediyesi, 9 farklı branşta yaz spor okulları düzenliyor. Basketbol, voleybol, futbol, okçuluk, badminton, yüzme, kano, optimist yelken ve değerler eğitimiyle yaza merhaba diyor.

Çocukların spor, eğlence ve eğitim ile dopdolu bir yaz okulu geçirmelerine imkân sağlayan Fatih Belediyesi, 9 farklı branşta profesyonel eğitmenler gözetiminde, 7-14 yaş arası 6 bin öğrenci yaz spor okullarında ücretsiz olarak eğitim görecek. Sporun bir yaşam biçimi olduğunu ve sağlıklı bir yaşam için sporun önemli olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan şunları söyledi: “ Biz özellikle bütün çocuklarımızın ve gençlerimizin bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmesini önemsiyor ve bu yönde büyük gayret gösteriyoruz. Yaz spor okullarımız da bu çerçevede hizmet veriyor. Bununla birlikte Fatih’e 9 yeni spor alanı kazandırdık. Su sporlarından minder sporlarına, takım sporlarından bireysel sporlara birçok farklı dalda, çocuk ve gençlerimizin daha sağlıklı, daha iyi yetişmelerine elverişli tam donanımlı mekanlar oluşturduk. Sadece spor tesislerimize 8 bine yakın vatandaşımız kayıtlı. Henüz yeni hizmete açtığımız Neslişah Sultan Spor Merkezimiz kısa zamanda büyük ilgi görmeye başladı. İnşallah inşaatı devam eden Fatih Sultan Mehmet Konferans salonu, yüzme havuzu ve spor kompleksi tamamlandığında büyük eksikliği giderecek.”