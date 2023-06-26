Fatih'te akıl almaz olay: Gözlerinin önünde aracı götürdüler

Fatih’te ekmek almak için bir fırına giren kadının otomobili, gözleri önünde bir şahıs tarafından çalındı. Yaklaşık 10 saniye içerisinde gerçekleşen olay kameralara yansırken, aracının arkasından bir süre koşan ancak yakalayamayan Ayşe Öztürk, “Buradan ekmeğimi alıyorum. Burada durdum, 10 saniye içinde aracım çalındı” dedi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Fatih İskenderpaşa Mahallesi Ragıp Bey Sokak üzerinde bulunan bir ekmek fırını önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kahvaltılık sandviç satan Ayşe Öztürk, siparişlerini almak için fırının önünde durdu. Öztürk, çalışır vaziyette olan aracından inerek ekmek almak için fırına girdiği esnada hemen arkasından gelen araç içerisinden inen kişi araca bindi. Şahıs çalışır vaziyetteki aracı, yaklaşık 10 saniye içerisinde çalarak ilerlemeye başladı. Aracının gittiğini gören Öztürk, fırından çıkarak bir süre arkasından koştu. Ancak hırsız, araca alarak kaçmaya başladı. Bir süre kendi aracını kovalayan Öztürk, daha sonra hırsızları kaybetti. Şahıs ise çaldıkları araçla kayıplara karıştı.

“10 saniye içinde aracım çalındı”

Aracı çalınan Ayşe Öztürk, “Aracım çarşamba sabahı çalındı. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Buradan ekmeğimi alıyorum. Ben arabamla buraya geldim. Burada durdum, 10 saniye içinde aracım çalındı. Aracımın sağ ön kapısından girip şoför koltuğuna binip arabayı kaçırdı. Arabamı alıp, kaçtı. Ben kahvaltıcıyım. Toplam fiyatı 150 bin liradan fazla malzemem vardı. Ben her şeyimi toptan alıyorum. Ben arabamı istiyorum. Arabam bana lazım. Ben onu lüks olarak kullanmıyorum. Ben bu araba ile geçimimi sağlıyorum. Ben çocuklarıma bununla ekmek yediriyorum” şeklinde konuştu.

Akıl almaz hırsızlık anları ve kadının aracının peşinden koştuğu anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından şoku atlatan Ayşe Öztürk, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın plakasını bildirerek çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Polis ekipleri otomobili bulmak ve hırısız yakalamak için çalışma başlattı.