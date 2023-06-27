Fatih'te alevler geceyi aydınlattı

Fatih’te, iki katlı boş binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sararken, alevler geceyi aydınlattı.

Yangın saat 04.30 sıralarında Fatih Topkapı Mahallesi’nde iki katlı boş binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevlerin tüm binayı sardığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinin paniğe kapıldığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.