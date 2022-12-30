Fatih'te Avrupa Garajı'nın yıkımı sırasında bir ev hasar gördü

Fatih Aksaray’daki Avrupa Garajı’nda sabahın erken saatlerinde yıkım çalışması başladı. Çalışmalar sırasında garajın bitişiğinde bulunan tek katlı bir evin duvarları yıkıldı.

Fatih Küçük Langa Caddesi’nde bulunan Avrupa Garajı için birinci derece arkeolojik SİT alanı olması nedeniyle, yıkım kararı verilmişti. Fatih Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bir süre önce garajda bulunan dükkanlar mühürlendi. Bugün sabah saatlerinde ekipler yıkım için Avrupa Garajı’na geldi. Polis ekipleri de garajın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Avrupa Garajı’nda bulunan dükkanlar ekipler tarafından tek tek yıkıldı. Yıkım çalışması sırasında garajın bitişiğinde bulunan tek katlı ev de zarar gördü. Evin içinde yaşayanlar ne olduğunu anlamadan kendini dışarı attı. Duvarları yıkılan ev kullanılamaz hale gelirken evde yaşayan aile yetkililere yardım çağrısında bulundu. Ayrıca yıkım çalışması sırasında bir ticari takside maddi hasar oluştu.

“Evimin bütün duvarları yıkıldı”

Duvarları yıkılan evde yaşayan Halime Dilan, “Bir ses geldi. Oğlum seslendi. ‘Anne deprem oluyor dedi. Biz de dışarı çıktık. Bina sallanmıyor. Bütün eşyalarımız burada. Korkudan titriyorum. Ben tansiyon ve kalp hastasıyım. Eğer bir haber verselerdi biz çıkardık. Oğluma bir şey olsaydı ne yapardık. Zavallı çocuğum uyumuştu. Biz de diğer tarafta uyuyorduk. Evimin bütün duvarları yıkıldı. Gidecek yerimiz de yok. Ne yapacağız bilmiyorum” şeklinde konuştu.