Fatih'te Ayasofya'nın açılış yıldönümü yürüyüşü

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışının 5. yıl dönümü nedeniyle "Fetih Nesli Ayasofya’ya Yürüyor" isimli yürüyüş düzenlendi. Beyazıt’tan başlayan yürüyüş Ayasofya Meydanı’nda sona erdi.

İstanbul Fatih’te AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışının 5. yıl dönümü kapsamında "Fetih Nesli Ayasofya’ya Yürüyor" isimli yürüyüş düzenlendi. Beyazıt’tan başlayan yürüyüş Ayasofya Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşe AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri katıldı. Yürüyüşün ardından Ayasofya Meydanı’nda dualar edildi.

Yürüyüş sonrası konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Çok özel bir günde bir aradayız. Genel merkez gençlik kollarımızın organizesinde İstanbul Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Beyazıt Cami’mizden başlamış olduğumuz yürüyüşümüz, Ayasofya Meydanı’nda nihayete erdirmiş olduk. Beyazıt Camisi ve Beyazıt Meydanı ülkemizin demokrasi problemlerinin protesto edildiği cami ve meydan olarak hep bilinir. Hamdolsun bugün ülkemiz adına güzel bir imzanın güzel bir gelişmenin üzerine bir araya geldiğimiz güzel bir topluluğun oluştuğu bir programda bir aradayız. Elhamdülillah, 10 Temmuz 2020 tarihinde 86 yıllık hüzünlü bir parantezin kapanışına hep birlikte şahit olduk. Ayasofya Camimizin müze olduktan sonra tekrar ibadete açılmasının 5. yılını elhamdülillah tamamlamış bulunmaktayız" dedi.

İnançlarına kimsenin kara leke sürmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Özdemir, "Tabii ki bizim kırmızı çizgimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed’dir. Bu anlamda yapılan uygulamayı şiddetle kınamanın ötesinde lanetliyoruz. Her inanca her anlayışa saygımız sonsuzdur ama bizim anlayışımıza ve inancımıza da hiç kimsenin en ufak bir karalama getirmesine asla müsaade etmeyiz. Bu anlamda vatandaşlarımızın sesi olmuştuk zaten. Bugün de kıymetli kardeşlerimiz bunu bir kez daha dile getirmiş oldu. Ayasofya fethin sembolüdür. 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul’u fethettikten sonra Ayasofya Cami olarak ibadete açılmıştı. O gün İstanbul’daki tüm ahali de kendi inancıyla kendi ibadetine devam etmişti ama burada Müslüman kardeşlerimiz ibadetlerine başlamıştı. O yüzden bu ibadethane olmasının kesinliğe uğraması sonrasında hamdolsun Ayasofya’nın zincirleri kırıldı ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tekrardan ibadethaneye açılmış olması tüm ülkemizdeki inançlı kardeşlerimizi mutlu etmiştir" dedi.

Yürüyüş sonunda açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Gerçekten bu meydanlarda bu sokaklarda birçok kez protesto için bir araya gelmiştik ama ne mutlu ki bir tarihi burada hep beraber şanla şerefle anmak için buradayız. O yüzden bu genç kardeşlerimizle birlikte AK Gençlik Teşkilatımızla beraber burada olmayı çok anlamlı buluyoruz. Bugün buraya gelen binlerce genç kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bugün burada tarihi altın harflerle yazılan bir adımın milletimizin gönlünde mühürlü bir hasretin, ümmetin duası olmuş bir kararın yıl dönümü için bir aradayız. Bugün burada sadece taşları değil, tarihi titreten geleceği yoğuran, ruhları ayağa kaldıran bir fethin kapısındayız" ifadelerini kullandı.