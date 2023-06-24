Fatih'te bıçaklı kavga: 2 yaralı

Fatih’te bir sürücü tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Olayın ardından şüpheli şahıs kaçarak kayıplara karışırken, 2 kişinin yaralandıktan sonraki anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile eve gelen Mesut Kocabaş ve Tayfun Oğuz, bilinmeyen bir nedenle sokaktan geçen bir sürücü ile tartıştı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya döndü. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, Mesut Kocabaş’ı ve Tayfun Oğuz’u bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Sokaktaki sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.