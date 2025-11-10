Fatih'te bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Fatih’te bir kişi, evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Fatih Şehremini Mahallesi Ziya Gökalp Sokak’ta 9 Kasım gecesi saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri silah seslerinin geldiğini duyması üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte silah seslerinin geldiği daireye girdi. Ekipler, bir kişinin yerde kanlar içinde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden kişinin Y.G. isimli şahıs olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından erkek şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğuna ilişkin incelemesi sürüyor.