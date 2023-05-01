Fatih'te bir kişi evinin penceresinden kavgaya müdahalede bulunan polisin açtığı uyarı ateşiyle yüzünden yaralandı

Fatih’te dün iki grup arasında yaşanan kavgaya polis müdahalesi sırasında havaya açılan ateş sonucu olayı evinin camından izleyen Osman Ataman’a isabet etti. Kurşunun yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Osman Ataman hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin uyarı ateşi açtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece 00.30 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni bilmeyen bir nedenle cadde üzerinde iki grup arasında kavga çıktı. Olay yerine yakın karakoldan hareket eden polis ekipleri iki grup arasında yaşanan kavgaya müdahale için havaya ateş açtı. Havaya açılan mermilerden biri o esnada evinin camından kavgayı izleyen Osman Ataman’a isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine yaralı Osman Ataman için ambulans çağrıldı. Olay yerinde ilk tedavisi yapılan Osman Ataman ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda bulunan Ataman’ın durumunu kritik olduğu öğrenildi. Kavga eden iki gruptan toplam 8 kişinin yakalanarak gözaltına alındı.

Kafasından ağır yaralanan Osman Ataman’ın babası Mehmet Ataman, “Akşam saat 01.15 sıralarında aşağıda bir kavga olmuş. O esnada polis geliyor. 15-20 ekip. Benim oğlum da olaya aşağı bakarken polisler silahlarını benim eve doğru ateş diyorlar. Ateşleme esnasında benim oğlum kafasından yaralanıyor. Ameliyata alınıyor. 02.15-02.20 sıralarında. Şimdi benim oğlum yoğun bakımda yatıyor. Hiç kimseden ne polisten ne haber alabiliyoruz. Belki yetkililerden haber alabiliriz. Ya bilmiyoruz biz vuran kim? Vuruşu yapan kim? Bilmiyoruz biz. Sade polisler ateş etti. Arbedeyi ayırsın diye ikaz ateşi etti. Ama en azından 15-20 el ateş atıldı belki 30 tane polis vardı. Herkes silahını çekmiş. Kamera kayıtlarını da bakabilirler yani. Orada kamera kayıtları var. Durumu kritik” dedi.

Olay sonrası bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin grubu ayırmak için havaya uyarı ateş açtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis memurunun tarafları sakinleştirmek için havaya ateş açtığı görülüyor.

Öte yandan Osman Ataman’ı kimin vurduğu adli tıpta yapılacak çalışması sonrası netlik kazanacak.