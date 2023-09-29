Fatih'te bir vatandaş sağanak yağmur altında namaz kıldı

İstanbul’da dün akşam başlayan ve etkisini sürdüren yağış nedeniyle bir vatandaş sağanak yağmur altında cuma namazını kıldı. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşın o anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış birçok ilçede etkisini sürdürmeye devam ediyor. Fatih Beyazıt’ta cuma namazı için cami avlusunda bir vatandaş sağanak yağmura aldırış etmeden namaz kılmaya devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.