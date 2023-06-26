Fatih'te çıkan yangın söndürüldü

Fatih’te tadilat çalışmaları devam eden Süleymaniye Külliyesi Şifahanesi’nin yanında bulunan vakfa ve derneğe ait iki binanın ön kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, iki binada maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 13.45’te Fatih Süleymaniye Ayşe Kadın Hamamı Sokak’ta bulunan dernek ve vakıf binasının ön tarafındaki depoda çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın yan tarafta bulunan tadilat çalışmaları devam eden Süleymaniye Külliyesi Şifahanesi’ne sıçramadan söndürüldü.

“Çatımıza hortumlar ile su tutmaya başladık”

Yangın ile ilgili bilgi veren Vakıf Müdürü Alperen Kılıç, “Çıkan yangında maddi hasarımız yok. Binamızın arkasında bulunan plastik atık ve karton toplayan arkadaşların sigarasının izmariti sonucu yangın çıktı. Alevler yükseldi, duman çıktı. Biz kendi çatımıza hortumlar ile su tutmaya başladık. Binaya sıçramaması için önlem aldık. Binanın arka tarafı beton kaplama olduğu için herhangi bir sıkıntı olmadı” şeklinde konuştu.