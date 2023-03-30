Fatih'te çocuk hırsızın, turistin ziynet eşyası dolu çantasını çaldığı anlar kamerada

Fatih Aksaray’da çocuk hırsız, takip ettikleri Tunus vatandaşı turistin ziynet eşya dolu çantasını yemek yediği esnada çaldı, ardından beraberindeki bir kişi ile beraber restorandan ayrıldı. Tunuslu turist, çantasında bulunan pasaportunun ve kimliklerinin de çalınması sebebiyle ülkesine dönemediğini belirtti. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Aksaray’da bir restoranda geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunus’tan iş için gelen ve kuyumculuk ile uğraşan Mohamed Zghal, restoranda iftar yaptığı esnada yanında bulunan ve içinde pırlanta, değerli taşlar, altınlar ve pasaportunun bulunduğu çanta kendisini takip eden çocuk hırsız tarafından çalındı. Olayı fark eden Tunuslu turist durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Çantanın hala bulunamadığını belirten Mohamed Zghal, yarın ülkesine dönmesi gerektiğini ve pasaportunun da çalındığı için dönemediğini, mağdur olduğunu belirtti.

“Çantada en az 100 bin Lira değerinde ziynet eşya vardı”

Mohamed Zghal, "Ramazan için beraber iftara gittik, belki beni takip ettiler. Ben çantamı arkama bırakmıştım, içerisinde pasaport, kimlik, ehliyet, pırlanta ve çok kıymetli eşyalar bulunuyor. Ben gümüş sektöründe çalışıyorum. Rahat rahat gelip çantayı almışlar. 10 gün oldu hala bir şey olmadı. Çantada en az 100 bin Lira değerinde malzeme vardı. Safir taşlar, pırlanta, altınlar ve para mevcuttu. Yarın Tunus’a gidecektim ama maalesef buradayım.” dedi.