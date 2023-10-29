Fatih'te Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel koşu yapıldı

Fatih Belediyesi ve Atletizm Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yılına özel "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi. Heyecan ve coşku içerisinde 10 kilometre mesafeyi koşarak dereceye giren koşucular ödüllendirildi.

Fatih Belediyesi ve Atletizm Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümüne özel "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi. Sultanahmet Meydanı’ndan başlayan koşu, Eminönü Meydanı’ndan dönülerek tekrar Sultanahmet Meydanı’nda sonlandı. Toplamda 10 kilometrelik parkurda yapılan koşu sonucunda vatandaşlar coşku ve heyecanla Cumhuriyet’in ilanını kutladı. Koşuya ev sahipliği yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan haricinde profesyonel atletler, koşu için gönüllü itfaiyeciler ve vatandaşlar katıldı. Yarışı tamamlayan bir kadın koşucu ise bitiş çizgisine geldiğinde fenalaşarak bayıldı. Fenalaşan kadına olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

“Cumhuriyetimiz Allah’a şükürler olsun 100’üncü yılına ulaştı”

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Cumhuriyetimiz Allah’a şükürler olsun 100’üncü yılına ulaştı. İnancımız daha nice yüzyıllara inşallah büyüyerek devam edecektir. Cumhuriyetimizi bize emanet eden ecdadımızı, şehitlerimizi ve gazi olduktan sonra vefat etmiş gazilerimizi, rahmetle ve minnetle anıyorum. Bugün çok önemli bir mekanda Cumhuriyet koşuları, Türkiye’nin birçok şehrinde yapılarak bugün bu tarihi mekana geldik. Bu mekan Kurtuluş Savaşı’nın en önemli mekanlarından biridir. Halide Edip Adıvar’ın meşhur mitingi bu Sultanahmet Meydanı’nda yapılmıştır. Dolayısıyla çok anlamlı bir meydanda hem ecdadımızı anmak hem de bu şuuru tekrar yenilemek için bu meydandayız. Ben sabahın bu saatinde buraya gelen bütün sporcularımızı, vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.