Fatih'te denetimlerde 80 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da polis ekipleri tarafından birçok ilçede düzensiz göçmenlere ilişkin uygulama yapıldı. Fatih’te yakalanan 80 düzensiz göçmen otobüsle İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’un birçok noktasında düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı. Fatih Yenikapı Sahil’de yapılan denetimde sahilde oturanların kimlik ve pasaport kontrolleri gerçekleştirildi. Dron destekli uygulamada kimlik kartı ve pasaportu yanında olmayan yabancı uyruklu 80 kişi Aksaray Düzensiz Göçmen Toplama Merkezine götürüldü. Burada kayıtları oluşturulan göçmenler, otobüsle Tuzla’daki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.