Fatih'te enkaz altındaki yakınıyla telefonda görüştü
İstanbul Fatih Ayvansaray'da patlama sonrası 2 binanın çökmesiyle 9 kişi enkaz altında kalmış. 7 kişi kurtarılmıştı. Kurtarma çalışmaları devam ederken bir vatandaş enkaz altındaki Faik adındaki yakınıyla cep telefonuyla konuştu.
Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi’nde yaşanan patlama sonrasında yan yana bulunan 2 binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu 9 kişi enkaz altına kalmış 7 kişi kurtarılmıştı. Enkaz altına bulunan bir vatandaşa ise yakını cep telefonuyla ulaştı. Yaşanan anlarda enkaz altında bulunan Faik Kesimoğlu(26) isimli yakınına telkinlerde bulunduğu görüldü.