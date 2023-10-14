Fatih'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Fatih'te birçok sivil toplum kuruşu temsilcisi ve vatandaşların katılımıyla Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Fatih'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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Fatih’te birçok sivil toplum kuruşu temsilcisi ve vatandaşların katılımıyla Filistin’e destek için yürüyüş düzenlendi.

Fatih’te sivil toplum kuruşu temsilcileri Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Beyazıt Meydanı’nda başlayan ve yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte grup, tekbir getirip sloganlar atarak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.