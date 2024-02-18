Fatih'te gastronomi ve sanat tutkunlarının yeni adresi: 'GastroSanat Eğitim Merkezi' açıldı

Fatih Belediyesi tarafından gastronomi ve sanat tutkunları için yapılan ‘GastroSanat Eğitim Merkezi’ düzenlenen programla açıldı. Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatihli hanımefendiler GastroSanat’ta aldıkları eğitimler sayesinde üretim yapma şansı elde edecekler“ dedi.

Gastronomi ve sanat tutkunları için Fatih Belediyesi tarafından yapılan ‘GastroSanat Eğitim Merkezi’,1 Kasım 2023 ten itibaren hizmet vermeye devam ediyordu. Profesyonel şefler ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde geleneksel Türk mutfağından dünya mutfağına, pastacılıktan baristaya ve kuyumculuğa kadar birçok alanda eğitim sunacak olan, GastroSanat Eğitim Merkezi’nin açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi. Toplam 68 farklı alanda hizmet verecek olan GastroSanat Eğitim Merkezi’nde, eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan Fatihli kadınlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip olacak. Fatih Belediyesi de GastroSanat’ta eğitim alan kadınlara, katılım belgesi verecek. GastroSanat Eğitim Merkezi’nin açılış programına, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Turan, Fatihli kadınların üretim gerçekleştireceği GastroSanat Eğitim Merkezi’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Başkan Turan, programa katılan milletvekilleriyle beraber açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Başkan Turan, GastroSanat’ı gezerek kursiyerlerle görüştü ve bilgi aldı.

“Fatihli hemşerilerimizin, GastroSanat’ta profesyonel eğitimler alacak”

GastroSanat Eğitim Merkezi’nin açılış programında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “GastroSanat’ı, el sanatları alanında ve mutfak sanatlarında profesyonel eğitimlerin verileceği bir merkez olarak tasarladık. Fatihli hemşehrilerimizin, GastroSanat’ta profesyonel şefler ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde alacağı eğitimler, iki temel kategoride ve birçok başlığı kapsıyor. Gastronomi alanında başta yöresel Türk ve Osmanlı saray mutfağı olmak üzere, dünya mutfaklarının yapım ve sunum teknikleri, pastacılık ve barista eğitimleri gibi 51 branşta hizmet vereceğiz. Sanat atölyelerimiz, kuyumculuk teknolojileri, porselen ve cam boyama sanatları, giyim teknolojileri ve tekstil geri dönüşümü gibi 17 farklı branşta faaliyet gösterecek. Kısaca, GastroSanat bünyesinde 68 branşa yer vermiş olacağız. Ayrıca eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılarımıza, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar ve Fatih Belediyesi katılım belgesi takdim edilecek” ifadelerini kullandı.

“Fatihli hanımefendiler, GastroSanat’ta aldıkları eğitimler sayesinde üretim yapma şansı elde edecekler”

GastroSanat’ın uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmasını istediğini söyleyen Turan, “İçinde bulunduğumuz mekanın teknik özelliklerinden de kısaca bahsedecek olursam, burası 2 bin metrekarelik alana sahip. 100 kişilik kadın eğitim atölyemiz, seramik atölyemiz ve profesyonel bir mutfağımız bulunuyor. GastroSanat’ın, ulusal ve uluslararası etkinliklere, yarışmalara, yayınlara ve sergilere ev sahipliği yapmasını da arzu ediyoruz. İnşallah Fatihli hanımefendiler, GastroSanat’ta aldıkları akademik düzeyde eğitimler sayesinde ilgili sektörlerde çalışma, üretim yapma şansı elde edecekler” şeklinde konuştu.

“Fatih, bir hizmet çizgisinin üzerinde hızla ilerliyor”

Açılış programında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, güzel ve hayırlı bir işte olduğunu belirterek, “Eğer bir insan kendi mahallesine, kendi beldesine, kendi ülkesine ve dünyaya hayırlı bir iş yapıyorsa ona hep beraber destek olmak, onun yaptığı bu işi gönüllendirmek için onun yanında durmak ilk önce bir insanlık vazifemizdir. Dostluk vazifemizdir ama en önemlisi hemşerilik vazifemizdir. Burada bulunan bütün mahalleli ve hemşerilerimizin huzurunda Fatih Belediye Başkanımız M. Ergün Turan Beyi kocaman alkışlamak istiyorum. Memleketimize toplu iğne ucu kadar desteği ve hizmeti olan her kim var ise önünde hürmetle eğilmek lazım. Fatih, bir hizmet çizgisinin üzerinde hızla beraber ilerliyor. Bize bu sokaklar tarihin emaneti. Fatih’in surları tarihin emaneti. Bu emanetlere iyi bakan bir ekip var. Belediyede ve yerel anlamda. Fatih’te de dönem dönem olan bir kardeşiniz olarak gurur duydum, onur duydum ve mutlu oldum. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Bir belediyecilik nasıl yapılır bunu göstermektedir. İşe çok siyaset karıştırmadan, işi ideolojik olarak ayrıştırmadan, ötekisi oluşturmadan emin bir insan olarak peşinde koşacağımız ona sahip olmak için çaba sarf etmemiz gereken önemli kavramlardan bir tanesidir. Kütüphanelerin şehri olan Fatih ile karşı karşıyayız. Gençlik merkezleri ile buluşan bir Fatih ile karşı karşıyayız. Surların etrafının neredeyse her birinin mesire alanı olduğu, yeşil alanlar ve bahçelerle bütünleştirildiği bir Fatih ile karşı karşıyayız. İnanıyorum ki Fatih ile dertlenen bir belediye başkanımız var. Bir M. Ergün Turan’ımız var. Sabahtan akşama kadar ben Fatih’in neresine dokunursam buradan kendi insanımızla nasıl beraber olurum diye dertlenen bir belediye başkanımız var” dedi.