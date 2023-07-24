Fatih'te hafif ticari araç alev alev yandı

Fatih Vatan Caddesi’nde seyir halinde olan hafif ticari araç, hararet yaptıktan sonra alev alev yandı. Araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih’te Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Aksaray istikametinde seyir halinde olan Enes Avcı idaresindeki 34 EE 8941 plakalı hafif ticari araç, hararet yapmasından dolayı yanmaya başladı. Motor kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürme işlemlerine başladı.

Yangın tüpleri ile müdahale edildi

Durumun itfaiyeye ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, aracı söndürdü. Olayın ardından Vatan Caddesi Aksaray istikameti geçici olarak trafik ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte trafiğin akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

“Araç hararet yaptı”

Aracın çalıştığı şirkete ait olduğunu söyleyen sürücü Enes Avcı, “Ben Bağcılar’dan Fatih istikametine gidiyordum. Araç benim değil, şirketin aracı. Benim tahminim su ve yağdan kaynaklı bir yangın çıktı. Araç hararet yaptı. Su ve yağ kontrolü yapılmadı” dedi.

Yangın sonrasında araçta maddi hasar meydana geldi.