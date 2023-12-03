Fatih'te helikopter destekli asayiş uygulaması: 10 gözaltı

Fatih’te polis ekiplerince helikopter destekli geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada aranan 3 şahıs, yasadışı ve vizesiz kalan 5 şahıs ve üzerinden narkotik madde bulunan 2 şahıs ile birlikte toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapmak üzere Aksaray Meydanı’nda toplandı. İlçe genelinde belirlenen birçok noktaya dağılan ekipler, asayiş uygulaması başlattı. Helikopter desteği de olan uygulamalara, Yunus Polis ve Bekçi ekipleri de katıldı. Asayiş uygulamalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak şahıslara kimlik ve ehliyet kontrolü yapıldı. Araçlar ve kişilerin üstleri aranırken uygulamada toplam 3338 şahsa Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 495 araç ve 468 motosiklet kontrol edildi. Ayrıca 3 aranan şahıs, 5 yasadışı ve vizesiz kalan şahıs ve üzerinden narkotik madde bulunan 2 şahıs ile birlikte toplam 10 kişi gözaltına alındı.