Fatih'te iş hanındaki 2 milyon liralık soygun kamerada

Fatih’te üç katlı bir iş hanına giren 2 hırsız, tespih ve değerli eşyalar satan 5 dükkanı soydu. Hırsızların yaklaşık 1 saatte 2 milyon TL değerinde değerli eşya çaldığı anlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saat 23.45 sıralarında Mercan Mahallesi Akiskalı Hanı’nda meydana geldi. Üç katlı iş hanına gelen 2 kişi, kapıları ve camda bulunan demir parmaklıkları zorlayarak dükkanlara girmeyi başardı. Handaki aralarında kuyumcu ve tespihçilerin bulunduğu 5 dükkanı 1 saatte soyan hırsızlar, 2 milyon TL değerinde maddi hasara yol açtı. Değerli tespihlerin bulunduğu kutuları açan ve çelik kasaları kırarak içindeki paraları alan şahıslar, güvenlik kameralarının da tek tek açılarını değiştirdi. O anlar iş hanında bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Benim yaklaşık 800 bin TL maddi kaybım var”

Dükkanı soyuna tespih satıcısı Murat Akbulut, “Bizim arkamızda bulunan caminin oradan girmişler. Dükkânın korkuluklarını yamultarak giriyorlar. Burada 5 tane dükkan soyuldu. Bizim ve arkadaşlarımızın hasarı var. Bilen insanlar olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü tespihlerimi almamışlar, sadece kutularda bulunan özel tespihlerimi almışlar. Kasada ve çekmecede bulunan paralarımı almışlar. Ciddi bir maddi kaybım oldu. Benim yaklaşık 800 bin TL maddi kaybım var. Kamera kayıtlarında gözüküyor. İki kişi geliyorlar. Polis ekipleri de kameraları inceledi. Çelik kasamı sürükleyerek koridora çıkarıyorlar. Orada patlatıyorlar. Ben buraya geleli 10 yıl oldu. Hiç başıma böyle bir şey gelmedi. Bir saate yakın hırsızlık sürüyor. Yan taraftaki arkadaşın da kasasını patlatıyorlar. Yaklaşık 200 bin TL değerinde nakit para çalıyorlar. Üst katta bulunan kuyumcu arkadaşın altınları çalındı” dedi.